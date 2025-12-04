Giovane scomparsa a Rende, «dal 25 novembre non abbiamo sue notizie»

il caso

RENDE Si chiama Angelica Causil ed è scomparsa lo scorso 25 novembre 2025 a Rende, in provincia di Cosenza. Del suo caso si è occupato anche il programma “Chi l’ha Visto?”, in onda su Rai Tre. La giovane è stata vista l’ultima volta vista a Rende, in Via Ettore Majorana. «Angelica – si legge in un post pubblicato su una pagina facebook che riporta il suo nome – è uscita e da quel giorno non abbiamo avuto alcuna comunicazione con lei, la sua famiglia è profondamente preoccupata e abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile per trovarla». (redazione@corrierecal.it)

