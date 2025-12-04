Si legge in: 1 minuto
il caso
Giovane scomparsa a Rende, «dal 25 novembre non abbiamo sue notizie»
Del suo caso si è occupato anche il programma “Chi l’ha Visto?”, in onda su Rai Tre
Pubblicato il: 04/12/2025 – 14:45
RENDE Si chiama Angelica Causil ed è scomparsa lo scorso 25 novembre 2025 a Rende, in provincia di Cosenza. Del suo caso si è occupato anche il programma “Chi l’ha Visto?”, in onda su Rai Tre. La giovane è stata vista l’ultima volta vista a Rende, in Via Ettore Majorana. «Angelica – si legge in un post pubblicato su una pagina facebook che riporta il suo nome – è uscita e da quel giorno non abbiamo avuto alcuna comunicazione con lei, la sua famiglia è profondamente preoccupata e abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile per trovarla». (redazione@corrierecal.it)
