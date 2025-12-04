Lamezia, intensificati i controlli a Sambiase e nella movida di Nicastro

alto impatto

LAMEZIA TERME Sabato 29 novembre i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme hanno condotto, in arco serale e notturno, un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” che ha interessato l’intero comprensorio cittadino e in particolare nel quartiere Sambiase e nelle aree della movida di Nicastro, con l’obiettivo di contrastare fenomeni delittuosi di natura predatoria, di criminalità diffusa e di degrado urbano. Il servizio, che si inserisce nel più ampio piano coordinato di controllo del territorio disimpegnato dalle Forze di Polizia sotto l’egida della Prefettura di Catanzaro, ha visto l’impiego di 30 Carabinieri tra cui militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lamezia Terme, delle dipendenti Stazioni Carabinieri di Lamezia Terme Principale, Sambiase e Scalo, nonché dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro e Antisofisticazione e Sanità di Catanzaro. Il servizio è stato eseguito con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, unità estremamente dinamiche e versatili il cui impiego ha lo scopo di potenziare i servizi di prevenzione e sicurezza.

Nel corso delle attività sono state controllate 93 persone e 74 veicoli e, in particolare, i militari dell’Arma hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale di Catanzaro, un 41enne originario della provincia di Cosenza ma residente a Lamezia Terme, sottoposto alla detenzione domiciliare come disposto dall’autorità giudiziaria.

L’azione dell’Arma si è rivolta inoltre alla verifica delle norme a tutela dei lavoratori e dei consumatori con il controllo di due attività di ristorazione. Nello specifico, all’interno di uno dei due esercizi pubblici, veniva riscontrata la presenza di due lavoratori irregolari con conseguente sanzione di 6.400 euro e contestuale sospensione dell’attività. Nel secondo ristorante controllato, invece, sono state rilevate carenze di natura igienico sanitaria con conseguenti sanzioni pari ad un importo di 4.500 euro.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito poi di accertare la guida dopo l’assunzione di alcool da parte di un 56enne straniero, risultato positivo al test con etilometro in dotazione ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Le ulteriori operazioni di verifica, volte a contrastare le condotte più pericolose per gli utenti della strada, hanno permesso di contestare ulteriori 6 sanzioni per violazioni previste dal Codice della Strada, per un importo complessivo pari a circa 1.750 euro e il sequestro amministrativo di due veicoli.

Nella medesima serata, infine, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Catanzaro un giovane lametino trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Quanto descritto pone l’attenzione sulla costante operatività dell’arma dei carabinieri nel territorio lametino, mirata alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni di criminalità diffusa e organizzata a tutela della collettività. Tutti i relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari presso la competente Autorità Giudiziaria.