Lutto nel mondo della politica, è scomparso l’esponente FdI Rosario Aversa

il cordoglio

Lutto nel mondo della politica, è scomparso Rosario Aversa, esponente della dirigenza locale di Fratelli d’Italia. A darne notizia è il Coordinamento regionale del partito in Calabria attraverso una nota di cordoglio. Aversa è stato tra i primi aderenti al progetto politico di Giorgia Meloni sul territorio. Nel corso della sua attività ha ricoperto gli incarichi di primo coordinatore provinciale di Catanzaro, dirigente nazionale, vice coordinatore regionale e, fino a oggi, vice coordinatore provinciale. Nella nota, il coordinamento ha sottolineato il senso di appartenenza, la lealtà e lo spirito di servizio con cui Aversa ha partecipato alla vita del partito e alle diverse battaglie politiche, esprimendo vicinanza e condoglianze alla famiglia del dirigente.

Di seguito la nota del Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria: «Ci sono notizie che non si è mai davvero pronti a ricevere. La scomparsa di Rosario Aversa è una di queste. Per la comunità di Fratelli d’Italia è un dolore profondo. I messaggi per la prima volta senza risposta, l’angoscia, il freddo che attraversa il cuore e poi il vuoto. Perché Rosario c’era sempre. Senza chiedere nulla, senza cercare visibilità, senza far mancare mai una mano, un consiglio, una presenza. Una persona perbene, generosa, disponibile. Fino all’ultimo giorno ha vissuto il partito come si vive una famiglia: con senso di appartenenza, lealtà, spirito di servizio. Mettendo sempre al primo posto l’amicizia. Rosario è stato tra i primi a credere nel progetto di Giorgia Meloni, quando era ancora tutto da costruire e nulla da chiedere. È stato il primo coordinatore provinciale di Catanzaro, dirigente nazionale, vice coordinatore regionale e, fino ad oggi, vice coordinatore provinciale. Ma prima di tutto questo per molti di noi è stato un amico con cui condividere battaglie politiche, momenti difficili e anche tante soddisfazioni. Oggi Fratelli d’Italia perde uno dei suoi militanti più capaci e uno degli uomini più veri. Ma Rosario resta presente, nei legami che ha costruito e nei valori che ha testimoniato ogni giorno, con la semplicità e il sorriso. A tutta la sua famiglia va l’abbraccio commosso del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria».