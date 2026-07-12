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Terremoto, registrate scosse al largo di Messina
Una di magnitudo 2.9 e un’altra di 2
Pubblicato il: 12/07/2026 – 20:29
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MESSINA Un terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuto in mare nella zona della Costa siciliana nord orientale (Messina), alle 19:29, a una profondità di 8 km. Alle 16:40, un’altra scossa di magnitudo 2, a una profondità di 9 km.
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