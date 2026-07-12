Terza ondata di caldo torrido: attesi picchi oltre i 40 gradi al Centro-Sud

anticiclone subtropicale africano

Una nuova espansione dell’anticiclone subtropicale africano porterà da oggi la terza ondata di caldo dell’estate sull’Italia, con temperature ben oltre le medie stagionali e punte superiori ai 40 gradi soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole maggiori.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, la fase più intensa dell’ondata di calore è attesa tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, quando masse d’aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della Penisola.

Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente i 42 gradi.

“Stiamo vivendo una stagione caratterizzata da eventi estremi e persistenti”, osserva Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, sottolineando come i recenti dati del programma europeo Copernicus abbiano evidenziato temperature eccezionalmente elevate nel mese di giugno a livello continentale.

L’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese per buona parte della prossima settimana. Il caldo interesserà anche le regioni settentrionali e l’arco alpino, dove il rialzo delle temperature favorirà un ulteriore aumento dello zero termico e l’accelerazione della fusione dei ghiacciai. Una possibile svolta potrebbe arrivare intorno al 18 luglio, quando un fronte instabile in discesa dal Nord Europa potrebbe raggiungere le regioni settentrionali, determinando un calo delle temperature e l’arrivo di temporali. Gli esperti segnalano tuttavia il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate, a causa del forte accumulo di calore nei bassi strati dell’atmosfera.

Nel dettaglio, domenica è previsto sole prevalente su tutta Italia con locali temporali sui rilievi e in Romagna. Lunedì e martedì il caldo aumenterà ulteriormente, con condizioni generalmente stabili e soleggiate sull’intero territorio nazionale.