Tajani: «Sulle preferenze troveremo una soluzione»

il dibattito nel centrodestra

ROMA “La legge elettorale è necessaria perché dà governabilità e stabilità. Le preferenze sono un particolare di qualcosa di molto più importante. Deciderà il Parlamento non il governo, sono sicuro che una soluzione si troverà”. Lo ha detto il vicepremier di FI Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera. Parlando delle amministrative, alla domanda se FI ritiene che a Milano e a Roma serva un candidato civico, risponde: “Assolutamente sì, perché il centrodestra, che sfida chi sta già governando, deve allargare i propri confini. Non ci serve un candidato che faccia incrementare solo i voti per la propria lista, ma chi può permetterci anche alleanze vincenti con altri partiti”. Cottarelli a Milano, sponsorizzato anche da Calenda? “Sarebbe un ottimo candidato, sì. Se invece fosse un politico, anche noi ne avremmo da mettere in campo”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato