La “Notte del Mare” celebra i custodi del blu. Al Castello Murat di Pizzo la cerimonia del premio 2026

l’evento

PIZZO Il mare come simbolo di identità, sostenibilità e futuro. Sarà il suggestivo scenario del Castello Murat di Pizzo Calabro a ospitare, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 19.30 (ingresso dalle ore 19.00), la cerimonia di consegna del Premio “La Notte del Mare – Custodi del Blu”, appuntamento che valorizza persone, istituzioni e realtà impegnate nella tutela del mare, dell’ambiente e del territorio. L’iniziativa è promossa da Life Communication, società cooperativa fornitrice di contenuti per Rai 1, Rai 2, Rai Cultura e Rai 5, e si inserisce nel percorso del format televisivo “La Notte del Mare”, giunto alla sua quarta edizione. Il progetto si ispira ai principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e alle strategie europee dell’Urban Green Deal, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sostenibilità, promuovendo il valore del territorio, dell’ambiente e delle persone che ogni giorno se ne prendono cura.La serata sarà l’occasione per conferire il riconoscimento a protagonisti che, nei rispettivi ambiti, rappresentano autentici “Custodi del Blu”. Per la categoria Istituzioni, il premio sarà assegnato alla Capitaneria di Porto, rappresentata dal Comandante in seconda, Capitano di Fregata Oreste Iemma, per il costante impegno nella sicurezza della navigazione, nella salvaguardia della vita umana in mare e nella tutela dell’ambiente marino. Per la categoria Economia, il riconoscimento andrà all’azienda Callipo, simbolo dell’eccellenza imprenditoriale calabrese, con la partecipazione di Filippo Maria Callipo. Per la categoria Scienza, sarà premiato il progetto “FAMA – Floating Advanced Modular Food Ark”, sviluppato nell’ambito del programma PNRR Tech4You, rappresentato dai responsabili scientifici Mariateresa Russo e Fabio Filianoti, per l’innovazione applicata alla ricerca e allo sviluppo sostenibile. Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentata la nuova edizione del format televisivo “La Notte del Mare”, le cui riprese sono in programma il 16 luglio. Saranno presenti il conduttore Domenico Gareri e il regista Cristiano D’Alisera. Il format sarà trasmesso su Rai 2 nel mese di agosto. Più di una semplice cerimonia di premiazione, “La Notte del Mare – Custodi del Blu” si conferma un momento di riflessione e condivisione dedicato a chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a custodire il patrimonio naturale, culturale ed economico legato al mare, promuovendo una visione di sviluppo fondata sulla sostenibilità, sull’innovazione e sul valore delle comunità.

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