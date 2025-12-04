‘Ndrangheta, prorogato lo scioglimento del Consiglio comunale di Stefanaconi

la decisione del cdm

STEFANACONI Il Consiglio dei Ministro ha deliberato la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia. La commissione guiderà l’ente per altri 6 mesi, dopo lo scioglimento avvenuto per infiltrazioni mafiose avvenuto a luglio del 2024. Su proposta del ministro Matteo Piantedosi è arrivata nella riunione di oggi la proroga, deliberata anche per il Comune di Calvi Risorta in Campania. Il Comune di Stefanaconi è stato sciolto per infiltrazioni della ‘ndrangheta in seguito alle risultanze emerse nell’inchiesta Petrolmafie. L’amministrazione dell’ex sindaco Salvatore Solano, coinvolto nell’inchiesta, ha deciso di ricorrere prima al Tar, poi al Consiglio dello Stato contro lo scioglimento.

