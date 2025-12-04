Premio nazionale Antonio Serra, il 22 a Cosenza evento con il pilota Ferrari calabrese Antonio Fuoco

l’evento

COSENZA Un appuntamento speciale per celebrare l’eccellenza calabrese. Si terrà lunedì 22 dicembre alle 18 la IV edizione del premio nazionale Antonio Serra – settore Sport: alla Camera di Commercio di Cosenza sarà premiato Antonio Fuoco, pilota della Scuderia Ferrari, campione del mondo FIA GT World Cup e orgoglio della nostra terra, per i suoi straordinari risultati nel mondo dell’automobilismo. Un evento che unisce talento, passione e radici. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: per prenotarsi basta compilare questo form.