Ultimo aggiornamento alle 11:09
Si legge in: 1 minuto
l’evento

Premio nazionale Antonio Serra, il 22 a Cosenza evento con il pilota Ferrari calabrese Antonio Fuoco

Campione del mondo FIA GT World Cup e orgoglio della nostra terra per i suoi straordinari risultati nell’automobilismo

Pubblicato il: 04/12/2025 – 9:56
COSENZA Un appuntamento speciale per celebrare l’eccellenza calabrese. Si terrà lunedì 22 dicembre alle 18 la IV edizione del premio nazionale Antonio Serra – settore Sport: alla Camera di Commercio di Cosenza sarà premiato Antonio Fuoco, pilota della Scuderia Ferrari, campione del mondo FIA GT World Cup e orgoglio della nostra terra, per i suoi straordinari risultati nel mondo dell’automobilismo. Un evento che unisce talento, passione e radici. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: per prenotarsi basta compilare questo form.

