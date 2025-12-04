Skip to main content

tutela della salute

Reggio Calabria, raffica di multe e sequestri dei Nas: non conforme una tonnellata di alimenti

Disposta la chiusura immediata di due rivendite al dettaglio di prodotti ortofrutticoli per gravi carenze igienico sanitarie e autorizzative

Pubblicato il: 04/12/2025 – 8:59
REGGIO CALABRIA I carabinieri del Nas di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività tese a garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti, hanno eseguito verifiche igienico-sanitarie presso attività di rivendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. In totale sono state ispezionate 16 attività (di cui 11 con esito irregolare), adottando provvedimenti di chiusura immediata in 2 casi e 11 diffide per non conformità strutturali, igienico-sanitarie e/o organizzative. In particolare, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 1.000 kg di alimenti non conformi (prodotti che non rispettano la normativa vigente in materia di sicurezza e qualità, presentando pericoli per la salute o difetti), sottoponendo a chiusura immediata – per gravi carenze igienico sanitarie ed autorizzative due rivendite al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Il valore delle attività sottoposte a provvedimento ammonta a circa 500.000 euro, mentre quello degli alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e sottoposti a sequestro amministrativo a circa 30.000 euro. In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 35.000 euro e i titolari delle aziende deficitarie sono stati segnalati alle competenti autorità sanitaria ed amministrativa.

