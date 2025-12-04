Taverna, duplice omicidio Falcone-Iannoccari: assoluzione confermata per Abbruzzo e Gualtieri

la sentenza

CATANZARO La Corte di Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato l’assoluzione di Salvatore Abbruzzo e Francesco Gualtieri, pronunciata in primo grado, rigettando le accuse relative al duplice omicidio di Massimiliano Falcone e Davide Iannoccari, avvenuto nel novembre 2006 nel comune di Taverna (in provincia di Catanzaro). Gli imputati erano accusati di aver commesso il duplice omicidio, aggravato dalle modalità mafiose, per contrasti legati al controllo del territorio tra famiglie criminali. Dopo l’uccisione, le vittime sarebbero state trasportate e dati alle fiamme nelle campagne di Sorbo San Basile.

Nel corso del processo d’appello, gli avvocati Salvatore Staiano, Guido Contestabile ed Antonio Lomonaco hanno fermamente contestato la validità dell’impianto accusatorio. In particolare, hanno rilevato: l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia; le criticità nella consulenza tecnico-scientifica sull’orario della morte; e l’irrilevanza delle informazioni intercettive contestate come prova della presenza degli imputati nel luogo del delitto. (redazione@corrierecal.it)

