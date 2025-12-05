Al Gambaro di San Fili il debutto di “Mi importa” di e con Lorenzo Praticò

palcoscenico

SAN FILI Sabato 6 dicembre alle 20:30 il teatro comunale di San Fili ospiterà il debutto di una nuova produzione del Teatro Rossosimona, “Mi importa – La rivoluzione parte da Barbiana?”. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Lorenzo Praticò, con la consulenza storico-pedagogica di Valentino Scordino, è ispirato alla figura di don Lorenzo Milani, il prete di Barbiana che fece della scuola un luogo di libertà e di riscatto per gli ultimi. In scena un uomo, solo o forse in dialogo con un’ombra, fa ordine in uno spazio che rimanda ad una scuola o un laboratorio di formazione e racconta di un altro uomo, un maestro che insegnò il valore della parola e della disobbedienza come atto di giustizia.

Lorenzo Praticò, attore e drammaturgo reggino è tra i più talentuosi autori del teatro calabrese contemporaneo, formatosi all’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria, rinnova con questa opera la collaborazione con la compagnia diretta da Lindo Nudo, dedicandosi a un teatro civile capace di interrogare la società. Dopo “4×25”, in cui aveva denunciato lo sfruttamento e l’emarginazione dei più deboli, con “Mi importa” l’autore sposta il focus sul tema dell’educazione come atto rivoluzionario, in un percorso che intreccia giustizia sociale e responsabilità personale.

Praticò è inoltre autore dello spettacolo “Spettri di Newton. Una storia umana della luce”, prodotto sempre da Teatro Rossosimona e interpretato da Ernesto Orrico con le musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Garritano che tornerà in scena nei primi mesi del 2026.

Con la rappresentazione del 6 dicembre si conclude la prima parte della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali”, diretta da Lindo Nudo e promossa in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Linda Cribari. La stagione teatrale di San Fili conferma quindi la sua vocazione alla sperimentazione e all’impegno culturale. Gli spettacoli si avvalgono del contributo tecnico di Jacopo Andrea Caruso, Raffaele Iantorno e Yonereidy Bejerano Jane, mentre la direzione di produzione è affidata allo stesso Lindo Nudo.