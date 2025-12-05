Catanzaro, a Modena arbitrerà Turrini di Firenze
Resi noti i direttori di gara della 15esima giornata del campionato di serie B
MILANO L’Aia ha designato gli arbitri della 15/a giornata del campionato di Serie B, in programma l’8 dicembre alle 15.00. Queste le designazioni: Empoli – Palermo (07/12, ore 17.15) arbitro: Dionisi di L’Aquila; Sampdoria – Carrarese (07/12, ore 19.30) arbitro: Sozza di Seregno; 08/12 Modena – Catanzaro (ore 12.30) arbitro: Turrini di Firenze; ore 15 Avellino – Venezia arbitro: Bonacina di Bergamo; Frosinone – Juve Stabia arbitro: Perenzoni di Rovereto; Mantova – Reggiana arbitro: Massimi di Termoli; Monza – Sudtirol arbitro: Ayroldi di Molfetta; Padova – Cesena arbitro: Zanotti di Rimini; Bari – Pescara (ore 17.15) arbitro: Marcenaro di Genova; Entella – Spezia (ore 19.30) arbitro: Colombo di Como.
