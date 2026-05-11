Cocaina, hashish e 35mila euro in casa: arrestato 30enne nel Cosentino

“Largo Raggio”

LUNGRO L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo e allo spaccio degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare. Lo dimostra l’esito del servizio a “Largo Raggio” condotto a Lungro, con il supporto aereo dell’Elicottero dell’8° NEC di Vibo Valentia, al termine del quale i militari hanno arrestato in flagranza un 30enne del posto.

Intercettato a bordo della sua autovettura, i militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento nervoso e pertanto hanno deciso di controllare anche la sua abitazione: dopo un’accurata perquisizione sono stati rinvenuti circa 20 grammi di cocaina, alcune dosi di hashish e un bilancino di precisione.

Ma la perquisizione ha riservato ulteriori scoperte: infatti i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 4 panetti di hashish e infine, suddiviso in vari mazzetti, è spuntato un vero e proprio “tesoretto” in contanti, poco meno di 35.000 euro, ritenuti il provento della fiorente attività illecita. I soldi, la droga e il materiale per il confezionamento sono stati interamente sequestrati. L’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tradotto in carcere a Castrovillari e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’Arma è sempre attenta alla prevenzione, specie coi più piccoli e nel solco del consolidato progetto “Cultura della Legalità“, promosso con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni e di mostrare, tra le altre cose, gli effetti negativi dovuti all’assunzione di stupefacenti: a riguardo infatti, poco più di un mese fa, proprio la Stazione di Lungro ha accolto circa 70 studenti delle scuole superiori del territorio, accompagnati dai loro docenti, per una giornata all’insegna della legalità, espressione tangibile della vicinanza a 360° alle comunità affidate.

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