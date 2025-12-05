Crisi idrica a Catanzaro, attivate le autobotti in più quartieri

l’emergenza

CATANZARO Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di riparazione, da parte di tecnici Sorical, lungo la condotta idrica di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica che serve il centro e numerosi altri quartieri di Catanzaro. Dopo la prima rottura individuata mercoledì scorso, altre due sono state riscontrate nel corso dei lavori. In conseguenza del danno, le scuole del centro e di altri quartieri sono chiuse da due giorni. L’Amministrazione comunale ha reso noto di avere seguito per tutta la notte le operazioni e di essere in attesa delle ultime verifiche tecniche. «Non appena avremo da Sorical la conferma sulla messa in pressione della condotta, potremo ripristinare l’erogazione dell’acqua ai cittadini» è scritto in una nota. Non è escluso che i lavori possano terminare in giornata. Intanto, per garantire supporto immediato alla popolazione che già subisce i problemi della mancanza di acqua nelle case, il Comune ha attivato le autobotti, grazie al coordinamento della Prefettura e alla disponibilità della Protezione civile regionale. In particolare le autobotti sono state posizionate, dalle ore 9.00 alle ore 10.30 in Piazza Matteotti, nella zona dell’Istituto industriale Scalfaro, e a Mater Domini, nella zona della scuola Campanella. Dalle 12 alle 13.30, invece, sono in Via dei Bizantini, zona “Curva del Gas” e ai giardini San Leonardo. Il Comune di Catanzaro ha informato che, in aggiunta alle postazioni già comunicate, sono stati definiti nuovi orari e punti di distribuzione dell’acqua tramite autobotti, sempre grazie al coordinamento della Prefettura e alla disponibilità della Protezione Civile regionale. Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 in via degli Angioini, zona Campagnella, nei pressi del Bar TiC-Tac; in via Orti, nelle prossimità della Stazione delle FdC e, a seguire, in Piazza a Gagliano. Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 in via Fiume Busento, nei pressi del Bar del Borgo, zona Cava Santo Ianni; Siano, nei pressi degli uffici postali. Restano confermati gli orari già comunicati in precedenza, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, in Via dei Bizantini, zona “Curva del Gas”; Giardini San Leonardo. «L’Amministrazione – conclude la nota – continuerà a fornire aggiornamenti non appena Sorical avrà completato le verifiche tecniche sulla messa in pressione della condotta che alimenta l’impianto di Santa Domenica».

