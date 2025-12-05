Skip to main content

Prezzi alle stelle

«Il caro biglietti penalizza chi parte e chi aspetta»

Lo sottolinea Mariaelena Senese, Segretario generale della Uil Calabria

Pubblicato il: 05/12/2025 – 12:54
«Il caro biglietti penalizza non solo chi viaggia, ma anche chi aspetta, perché impedisce il ricongiungimento e quindi gli affetti, la condivisione, il desiderio che nei mesi che precedono le festività più importanti dell’anno cresce e alcune volte si trasforma in ansia. Ansia dell’abbraccio, del desco come tradizione che mantiene solidi i rapporti con la terra natia. Ogni anno, però, studenti e lavoratori fuori sede devono fare i conti con i soliti rincari natalizi di voli, treni, carburanti». Lo sottolinea Mariaelena Senese, Segretario generale della Uil Calabria, secondo la quale si tratta di «una politica dei prezzi ingiustificata che offende chi è stato costretto a lasciare la Calabria in cerca di opportunità. Rincari che possono superare il 900% rispetto alle tariffe medie a causa dell’alta domanda e degli algoritmi di prezzo dinamici, trasformando spesso il viaggio di ritorno a casa in un salasso. Il tutto in un contesto di crisi economica che colpisce duramente studenti e lavoratori, costretti ad ulteriori sacrifici. Impedire o ostacolare il loro rientro per le festività è una sconfitta per tutti, nessuno escluso: per la politica, per la società, per l’economia. Serve urgentemente un cambio di passo e attuare interventi incisivi per calmierare i prezzi. Occorre un impegno concreto – conclude Senese – per contrastare queste dinamiche che pesano e non poco sulle tasche dei cittadini». (redazione@corrierecal.it)

