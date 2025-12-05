Lamezia in lutto, si è spento lo scrittore Igor Colombo

la scomparsa

LAMEZIA TERME Si è diffusa in queste ore, la notizia della scomparsa di Igor Colombo, capace come pochi di trasformare il dolore in parola e testimonianza. Igor, che da tempo affrontava con lucida tenacia una malattia severa, aveva suggellato appena pochi giorni fa, nelle corsie dell’ospedale di Lamezia Terme, il suo matrimonio con Miuta, un gesto d’amore ed un atto di resistenza contro la fragilità dell’esistenza. In queste ore i messaggi di cordoglio si moltiplicano sul suo profilo social. Alla famiglia le condoglianze del direttore e della redazione del Corriere della Calabria.

