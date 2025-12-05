Regione, Giampaolo Calabrese nuovo direttore della Calabria Film Commission

la scelta

CATANZARO E’ Giampaolo Calabrese il nuovo direttore della Calabria Film Commission. La nomina di Calabrese è stata formalizzata con un proprio decreto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. La designazione arriva al termine dell’iter avviato con la pubblicazione, da parte del Dipartimento Turismo della regione, del bando per “la selezione finalizzata alla nomina del direttore della Fondazione Calabria Film Commission”, bando predisposto dopo le dimissioni del precedente direttore della Film Commission, Luciano Vigna: il bando richiedeva come requisiti «una documentata esperienza almeno triennale in organi amministrativi e di controllo di enti, società e fondazioni», mentre per la nomina – si legge nel bando – si sarebbe tenuto conto «a) del livello di complessità della struttura amministrativa della Fondazione e degli obiettivi di carattere strategico alla stessa ascritti dallo Statuto; b) delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati purché attinenti al conferimento dell’incarico come risultanti dai curricula dei candidati; c) delle pari opportunità». La nomina di Calabrese è motivata – si legge nel decreto di Occhiuto – dal fatto che dal suo curriculum «emerge qualificata esperienza nella gestione di sistemi organizzativi complessi e capacità relazionali nell’ambito dell’attività correlate agli incarichi svolti; attitudine all’innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, desumibile dalle funzioni esercitate nei diversi contesti lavorativi. Il percorso di studi, formativo e professionale esposto nel curriculum è adeguato alla rilevanza e complessità dell’incarico». Nel bando di selezione si ricordava che l’incarico di direttore della Calabria Film Commission «ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data di nomina, ha carattere fiduciario e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del socio fondatore… Il compenso annuo del direttore è equiparato a quello dei dirigenti apicali della Regione Calabria, decurtato del 20%». (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato