Una nuova vita per l’ex cinema-teatro Valentini: sala congressi, negozi e un caffè letterario – FOTO

il progetto

VIBO VALENTIA Potrebbe avere una nuova vita l’ex cinema teatro Valentini, storico simbolo della cultura vibonese e punto di riferimento per intere generazioni. È quanto auspicano il sindaco Enzo Romeo e la proprietà della struttura, rappresentata dall’avvocato Domenicantonio Valentini, che questa mattina hanno presentato alla stampa l’idea di trasformare l’edificio in un punto di ritrovo commerciale e culturale, dotato anche di una sala congressi e un caffè letterario. Solo un programma di massima, hanno spiegato, in attesa e nella speranza che nuovi imprenditori si uniscano al progetto. Nel frattempo, il Comune si è detto disponibile al cambio di destinazione d’uso da culturale a commerciale, una richiesta presentata a diverse amministrazioni ma fin qui negata alla proprietà. Nel corso dell’incontro è stato anche presentata una bozza del progetto di riqualificazione che prevede la trasformazione della sala teatro in una sala congressi, con l’aggiunta di locali commerciali all’ingresso.

Si cercano imprenditori

La proprietà, è stato spiegato nell’incontro di oggi, è intenzionata a cambiare la destinazione d’uso, anche in virtù dell’imminente apertura del nuovo teatro vibonese. «La loro richiesta è di diventare un centro con scopi commerciali, ma sono aperti al confronto con Comune e altri imprenditori affinché sia anche culturale» afferma il sindaco Enzo Romeo. L’amministrazione comunale, che sostiene il progetto per ridare vitalità al centro di Vibo, accompagnerà nell’iter la proprietà e cercherà di farsi da intermediario con altri imprenditori che vogliano investire nel progetto. A loro si rivolge il sindaco, in un appello finalizzato a promuovere investimenti: «Il centro congressi sarebbe un grandissimo polmone culturale e sociale per la città, valorizzando il centro e ridando vitalità anche al commercio».

Il progetto: un caffè letterario e una sala congressi

«È un locale che è rimasto chiuso per troppo tempo e non solo per colpa della famiglia, ma anche per le norme e i regolamenti» aggiunge Domenicantonio Valentini. «Questo è un locale a destinazione teatro e cinema, ma fare grossi investimenti in questo settore non dà la possibilità di remunerazione». Il progetto di conversione era già stato presentato alle precedenti amministrazioni, che si erano però rifiutate in virtù del valore sociale e culturale dell’edificio. «Nessuno ha avuto il coraggio di fare un’iniziativa di questo tipo. Si tratta di un immobile che non può restare chiuso per altri 30 anni, vogliamo fare qualcosa per la città, anche attività culturali come una sala congressi o un caffè letterario e una libreria a tema». Il progetto di riqualificazione, ancora solo una bozza, lo ha presentato l’architetto Bruno Ciconte, della società Arketipo Srl: «Abbiamo fatto un progetto di massima per l’ammodernamento dell’ormai ex Cinema Valentino, dove all’interno faremo una sala congressi, andrà ad occupare metà dell’ex sala cinema». All’ingresso ci saranno «una serie di box dedicate alle attività commerciali, quale librerie, anche piccola ristorazione, mentre al primo piano fare un caffè letterario per ravvivare il centro storico». (ma.ru.)

Il progetto di riqualificazione

