Consiglio regionale, si insedia la Giunta delle elezioni. Iiriti presidente

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Sarà Daniela Iiriti, di Fratelli d’Italia, a presiedere la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale. Iiriti è stata eletta presidente nella seduta di insediamento dell’organismo, con il voto favorevole dei componenti della maggioranza di centrodestra e l’astensione dell’opposizione. Della Giunta delle elezioni fanno parte, oltre a Iiriti, Domenico Giannetta (Forza Italia), Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), Vito Pitaro (Noi Moderati), Giuseppe Mattiani (Lega), Filomena Greco (Casa Riformista-Iv), Giuseppe Ranuccio (Pd), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Enzo Bruno (Tridico Presidente), Francesco De Cicco (Democratici Progressisti). Secondo quanto prevede il Regolamento del Consiglio regionale, tra i compiti della Giunta delle elezioni, subito dopo il suo insediamento, c’è quello di esaminare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei singoli consiglieri regionali. Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. (c. a.)

