Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

palazzo campanella

Consiglio regionale, si insedia la Giunta delle elezioni. Iiriti presidente

L’esponente di Fratelli d’Italia eletta a maggioranza. L’organismo presto valuterà eventuali ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali

Pubblicato il: 06/12/2025 – 7:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Consiglio regionale, si insedia la Giunta delle elezioni. Iiriti presidente

REGGIO CALABRIA Sarà Daniela Iiriti, di Fratelli d’Italia, a presiedere la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale. Iiriti è stata eletta presidente nella seduta di insediamento dell’organismo, con il voto favorevole dei componenti della maggioranza di centrodestra e l’astensione dell’opposizione. Della Giunta delle elezioni fanno parte, oltre a Iiriti, Domenico Giannetta (Forza Italia), Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), Vito Pitaro (Noi Moderati), Giuseppe Mattiani (Lega), Filomena Greco (Casa Riformista-Iv), Giuseppe Ranuccio (Pd), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Enzo Bruno (Tridico Presidente), Francesco De Cicco (Democratici Progressisti). Secondo quanto prevede il Regolamento del Consiglio regionale, tra i compiti della Giunta delle elezioni, subito dopo il suo insediamento, c’è quello di esaminare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei singoli consiglieri regionali. Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Forza Italia
FRATELLI D’ITALIA
giunta elezioni
iiriti
Iiriti presidente
INCOMPATIBILITA’
ineleggibilità
MAGGIORANZA
Regione Calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x