Crotone, controlli a tappeto della polizia

l’azione

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nel Capoluogo, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 504 persone identificate, di cui 167 positivi e 27 extracomunitari

– nr. 277 veicoli controllati

– nr. 31 posti di controllo

– nr. 56 controlli domiciliari

– nr. 5 infrazioni al Codice della Strada

– nr. 2 esercizi commerciali controllati

– nr. 1 sanzione amministrativa

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 34 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone. Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 17 cittadini extracomunitari, di cui nr. 3 positivi in Banca dati SDI, risultati regolari sul territorio nazionale. L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 21 persone, di cui nr. 6 positive in banca dati SDI, ha controllato nr. 22 veicoli elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada con contestuale ritiro di una patente di guida scaduta. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 68 persone, di cui nr. 14 positivi, e ha controllato nr. 49 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato nr. 116 persone, di cui nr. 41 con precedenti e nr. 2 extracomunitari, ed hanno controllato nr. 71 veicoli. Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala slot, nel corso del quale sono stati identificati nr. 3 dipendenti per i quali verranno effettuati i dovuti accertamenti finalizzati a verificare la loro regolare posizione lavorativa. Al termine del controllo, il titolare è stato sanzionato per non aver rispettato le limitazioni all’orario dell’esercizio di gioco, non ottemperando alla cessazione di nr. 8 new slot, risultati essere in funzione e accessibili al pubblico (p.m.r. € 4.000,00). Tale attività si inserisce nell’ambito di un più ampio piano finalizzato alla prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno identificato nr. 242 persone, di cui nr. 69 positive in banca dati SDI e nr. 8 extracomunitari, hanno controllato nr. 133 veicoli, elevando nr. 3 sanzioni al Codice della Strada e hanno effettuato nr. 22 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.