Spaccio di droga, 16enne arrestato a Crotone

la misura

CROTONE La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di anni 16 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il giovane è stato sorpreso dagli agenti delle volanti sul balcone della propria abitazione posta su un piano rialzato, ubicata in città. Gli agenti, che già da tempo erano sulle sue tracce, procedevano ad un controllo rapido all’interno della sua abitazione. Il controllo riguardava l’unità immobiliare, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 17 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, uno dei quali con evidenti tracce della medesima sostanza sequestrata, materiale per il confezionamento delle dosi ed una somma di denaro pari a 175 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito il soggetto è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni. (redazione@corrierecal.it)

