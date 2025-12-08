Catanzaro a Modena per cercare continuità – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Il Catanzaro torna in campo oggi alle 12.30 per il turno dell’Immacolata, facendo visita a un Modena ancora imbattuto davanti al proprio pubblico. Per i giallorossi di Aquilani si tratta di un test particolarmente impegnativo, ma anche dell’occasione ideale per dare seguito alla convincente vittoria ottenuta nel turno precedente contro l’Entella. La trasferta emiliana arriva però in un momento in cui la squadra calabrese fatica lontano dal “Ceravolo”: l’ultimo successo esterno risale infatti alla fine di ottobre, sul campo del Mantova. Proprio per questo il tecnico sta valutando con attenzione ogni dettaglio, consapevole che per uscire indenni dallo stadio “Braglia” servirà una prova attenta e coraggiosa. Aquilani dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Petriccione chiamato a dirigere il gioco in mezzo al campo. Sulla corsia sinistra D’Alessandro sembra in vantaggio nel ballottaggio con Di Chiara, mentre davanti sono pronti a guidare l’attacco Iemmello e Cisse. In difesa mancherà Brighenti, fermato dal giudice sportivo. Un’assenza pesante. L’obiettivo è chiaro: tornare a casa con un risultato positivo per continuare a presidiare la zona playoff, nonostante l’avversario sia tra i più ostici del torneo. Di certo, non mancherà come sempre il supporto dei tifosi giallorossi: al “Braglia” saranno più di mille. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni



MODENA (3-5-2)

Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Sersanti, Zanimacchi; Gliozzi, Di Mariano. All. Sottil.

CATANZARO (3-5-2)

Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Bettella; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cisse, Iemmello. All.: Aquilani.

