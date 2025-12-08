Cirò Marina, due uomini denunciati per illecito prelievo di sabbia dal fiume Lipuda

controllo del territorio

CROTONE Due uomini di 48 e 50 anni sono stati denunciati in stato di libertà dopo essere stati sorpresi, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, mentre asportavano diversi quintali di ghiaia e sabbia dall’alveo del fiume Lipuda, nell’area di Cirò Marina. L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina è scattata a seguito di una segnalazione. I militari sono intervenuti con tempestività, raggiungendo l’area indicata e bloccando l’attività in corso. Uno dei due uomini si trovava alla guida di una pala meccanica in funzione, mentre l’altro era a bordo di un autocarro attrezzato per il trasporto di materiali, pronto a caricare gli inerti appena prelevati. Quando i Carabinieri sono arrivati, i mezzi contenevano già una quantità significativa di sabbia e ghiaia. Il rapido intervento dei militari ha permesso di interrompere l’azione e mettere in sicurezza la zona, prevenendo ulteriori danni all’alveo del fiume, a tutela dell’ambiente. I due sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e posti a disposizione della Procura di Crotone guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

