Il Catanzaro “sbanca” Modena in rimonta e torna in zona playoff
I giallorossi passano nella ripresa con Antonini e Pittarello su rigore ribaltando la squadra di Sottil
MODENA Seconda sconfitta di fila per il Modena che perde l’imbattibilità casalinga stagionale, trafitto al 91′ da un ottimo Catanzaro che torna così in zona playoff col quinto successo nelle ultime 7 gare. La squadra di Sottil aveva cominciato bene trovando il vantaggio col colpo di testa di Pedro Mendes sul corner di Massolin al 31′. Poco dopo Beyuku fa tremare la traversa da fuori area. Nella ripresa meglio gli ospiti che pareggiano su corner battuto da Pontisso, deviazione di Antonini con Beyuku che salva vicino alla linea ma l’arbitro indica il gol, rete poi confermata dal Var. All’89’ Manuah innesca Pittarello che si presenta davanti a Chichizola, che lo stende in area: rigore che lo stesso Pittarello trasforma. Nel recupero Pyyhtia scheggia l’incrocio su velo di Defrel nell’ultima chance di casa. (Italpress)
TABELLINO
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku (24’st Zanimacchia), Santoro (39’st Defrel sv), Gerli, Sersanti (17’st Pyyhtia), Zampano; Massolin (17’st Di Mariano), Pedro Mendes (24’st Gliozzi). In panchina: Pezzolato, Pergreffi, Dellavalle, Cauz, Nador, Magnino, Caso. Allenatore: Sottil. CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Bettella (1’st Frosinini); Favasuli, Rispoli (11’t Pittarello), Petriccione, Pontisso (47’st Bashi), D’Alessandro (30’st Buso); Iemmello (30’st Nuamah), Cisse. In panchina: Marietta, Di Chiara, Liberali, Oudin, Alesi, Di Francesco, Pandolfi. Allenatore: Aquilani. ARBITRO: Turrini di Firenze. RETI: 31’pt Pedro Mendes, 21’st Antonini, 46’st Pittarello (rig). NOTE: giornata di sole, terreno perfetto, spettatori 5355 paganti, 5948 abbonati, incasso totale di 139170 euro. Ammoniti Bettella, Cassandro. Angoli 8-2. Recupero 1’pt e 7’st.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato