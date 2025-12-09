Lamezia, nuova intimidazione nella notte: tanica di benzina davanti a un negozio

L’ombra del racket

LAMEZIA TERME A Lamezia Terme si registra un nuovo segnale inquietante. Davanti all’ingresso di un emporio che vende articoli per la casa, prodotti di igiene e altri beni, in via Tommaso Fusco, è stata rinvenuta una tanica contenente benzina. A fare la scoperta sono stati i proprietari dell’attività, che hanno allertato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire quanto accaduto. L’episodio si inserisce in un crescendo di intimidazioni che sta colpendo la città: è il sesto caso in poche settimane. Tre hanno riguardato commercianti, due imprese del territorio, e l’ultimo in ordine di tempo ha visto nel mirino un escavatore della ditta Ferraro, impegnata nei lavori di riqualificazione del centro storico.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato