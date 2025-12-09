Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’ombra del racket

Lamezia, nuova intimidazione nella notte: tanica di benzina davanti a un negozio

È il sesto episodio registrato in città in poche settimane

Pubblicato il: 09/12/2025 – 10:58
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lamezia, nuova intimidazione nella notte: tanica di benzina davanti a un negozio

LAMEZIA TERME A Lamezia Terme si registra un nuovo segnale inquietante. Davanti all’ingresso di un emporio che vende articoli per la casa, prodotti di igiene e altri beni, in via Tommaso Fusco, è stata rinvenuta una tanica contenente benzina. A fare la scoperta sono stati i proprietari dell’attività, che hanno allertato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire quanto accaduto. L’episodio si inserisce in un crescendo di intimidazioni che sta colpendo la città: è il sesto caso in poche settimane. Tre hanno riguardato commercianti, due imprese del territorio, e l’ultimo in ordine di tempo ha visto nel mirino un escavatore della ditta Ferraro, impegnata nei lavori di riqualificazione del centro storico.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
In evidenza
Lamezia
minacce lamezia
nuova intimidazione
racket
tanica di benzina lamezia
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x