Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
le designazioni
Ramondino allo “Scida” per Crotone-Casarano. Acquafredda arbitrerà Trapani-Cosenza
Resi noti i direttori di gara della 18esima giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 09/12/2025 – 14:11
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 18esima giornata del campionato di serie C, girone C. 14/12 Altamura – Cerignola (Gemelli di Messina); Atalanta U23 – Sorrento (Bianchi di Prato); Benevento – Giugliano (Pezzopane di L’Aquila); Casertana – Latina (Vogliacco di Bari); Cavese – Siracusa (Di Reda di Molfetta); Crotone – Casarano (Ramondino di Palermo); Foggia – Monopoli (Pizzi di Bergamo); Picerno – Salernitana (Diop di Treviglio); Potenza – Catania (Colaninno di Nola); Trapani – Cosenza (Acquafredda di Molfetta).
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali