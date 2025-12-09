Skip to main content

le designazioni

Ramondino allo “Scida” per Crotone-Casarano. Acquafredda arbitrerà Trapani-Cosenza

Resi noti i direttori di gara della 18esima giornata del campionato di serie C, girone C

Pubblicato il: 09/12/2025 – 14:11
ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 18esima giornata del campionato di serie C, girone C. 14/12 Altamura – Cerignola (Gemelli di Messina); Atalanta U23 – Sorrento (Bianchi di Prato); Benevento – Giugliano (Pezzopane di L’Aquila); Casertana – Latina (Vogliacco di Bari); Cavese – Siracusa (Di Reda di Molfetta); Crotone – Casarano (Ramondino di Palermo); Foggia – Monopoli (Pizzi di Bergamo); Picerno – Salernitana (Diop di Treviglio); Potenza – Catania (Colaninno di Nola); Trapani – Cosenza (Acquafredda di Molfetta).

