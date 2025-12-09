Skip to main content

Sette ospedali calabresi promossi dall’Agenas per l’area osteomuscolare

Tre strutture hanno raggiunto il “livello molto alto”, mentre altre quattro sono state premiate per l’evidente miglioramento rispetto all’anno precedente

Pubblicato il: 09/12/2025 – 13:09
Tre ospedali calabresi sono stati inclusi dall’Agenas nell’elenco, contenuto nel Piano nazionale esiti 2025, delle strutture con “livello molto alto” nell’area osteomuscolare. Si tratta dell’Istituto Ortopedico Mezzogiorno d’Italia di Reggio Calabria e delle case di cura Scarnati di Cosenza e Villa del Sole di Catanzaro. Altre quattro strutture calabresi figurano poi nell’elenco di quelle che sono migliorate rispetto allo scorso anno. Sono “Igreco Ospedali Riuniti” (ex La Madonnina) di Cosenza; della casa di cura Cascini di Belvedere Marittimo; dell’ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone e del Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria. (Ansa)

