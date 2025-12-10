Calcio calabrese in lutto, è morto Carmelo Miceli

la scomparsa

COSENZA Il mondo sportivo regionale e nazionale è in lutto per la morte di Carmelo Miceli, originario di Cosenza, ex difensore e allenatore, venuto a mancare a 67 anni dopo un malore mentre si trovava a Rende. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le condizioni dell’ex giocatore sono apparse subito critiche e il suo cuore non ha retto.

Miceli, cresciuto calcisticamente tra Cosenza e Lecce, è ricordato come uno dei volti più rappresentativi del club salentino, con cui disputò quasi trecento incontri e prese parte alla storica salita in Serie A negli anni ’80. Ha poi indossato anche le maglie di altre squadre tra massima e cadetteria, restando per anni un punto fermo delle difese in cui militava. Conclusa l’esperienza da calciatore, si dedicò all’allenamento, lavorando tra settori giovanili e prime squadre in diverse realtà del Sud e vivendo anche un’esperienza professionale all’estero. (redazione@corrierecal.it)

