Il Crotone esce ai quarti di finale: il Potenza vince 3-1

Coppa Italia Serie C

POTENZA Il Crotone esce dalla Coppa Italia di Serie C dopo una gara intensa e nervosa al “Viviani”, dove il Potenza si impone 3-1 conquistando una storica semifinale. Per la squadra di Longo una serata difficile, condizionata da episodi, imprecisioni e un paio di occasioni sprecate nei momenti chiave. L’avvio è vivace da entrambe le parti. Al 4’ Maisto si crea il primo squillo del Potenza con un cross basso che attraversa tutta l’area. Il Crotone risponde al 6’ con Ricci, ma il suo tiro-cross non trova compagni. I calabresi devono però affrontare presto il primo imprevisto: Camigliano si ferma per un problema muscolare al 9’, lasciando il posto a Bura. Il Potenza cresce col passare dei minuti, con Maisto e Felippe protagonisti di tentativi da fuori. Il Crotone prova a ripartire, sfiorando qualcosa di interessante al 22’ sull’asse Ricci–Cocetta, mentre Perlingeri al 25’ spara alto dal limite. La svolta arriva al 36’: Selleri sfonda centralmente approfittando di una difesa rossoblù sbilanciata, viene trattenuto e conquista il rigore. Dal dischetto Bruschi non sbaglia e porta avanti il Potenza. Nel finale, un brivido per i pitagorici: Petrungaro segna approfittando di un contatto in area tra Sala e Cargnelutti, ma l’arbitro annulla per fallo dell’attaccante lucano. Dopo cinque minuti di recupero, le squadre vanno al riposo sull’1-0. Longo cambia subito: dentro Sandri e Murano, fuori Cargnelutti e Perlingieri. Ma il secondo tempo parte male per il Crotone. Dopo una prima conclusione respinta da Sala, al 47’ il Potenza trova il 2-0: De Marco imbuca per Bruschi, cross basso, sponda di Selleri e Maisto arriva a rimorchio per insaccare. La risposta del Crotone però è immediata. Al 51’ una respinta corta della difesa lucana finisce sui piedi di Murano, che controlla e con un destro preciso batte Alastra riportando il punteggio sul 2-1. L’inerzia sembra cambiare: i rossoblù alzano i giri, pur in un clima nervoso con tanti contrasti e ammonizioni (tra cui Di Pasquale e Guerra). Al 63’ entra Piovanello e, qualche minuto dopo, Sala è costretto a un paio di interventi decisivi per fermare Petrungaro e Selleri. L’occasione più grande per gli ospiti arriva al 76’: Piovanello sfonda sulla destra e crossa basso, Gomez taglia perfettamente sul primo palo ma manca incredibilmente l’impatto col pallone a un passo dal gol del 2-2. Il Viviani tira un sospiro di sollievo, mentre Longo mette dentro Gallo per tentare il tutto per tutto. Negli ultimi dieci minuti il Crotone spinge con generosità. Cross, rimesse laterali, tentativi da fuori: la squadra rossoblù occupa stabilmente la metà campo avversaria, ma la difesa lucana respinge con ordine. All’87’ però il Potenza piazza la stoccata decisiva: Petrungaro guida il contropiede, serve Selleri che si accentra e con un destro preciso firma il 3-1. Nel recupero, ben sette minuti, i pitagorici provano il forcing finale ma senza più lucidità. Murano conquista un angolo, Di Pasquale viene fermato in fuorigioco e le ultime azioni sfumano. Dopo il triplice fischio, il Potenza festeggia la sua prima semifinale di Coppa Italia di Serie C. Per il Crotone resta l’amaro per una gara in cui la squadra ha avuto diversi momenti favorevoli, soprattutto dopo il gol di Murano e nell’occasione clamorosa di Gomez. Ma alcune ingenuità difensive e un Potenza più cinico nei momenti chiave hanno segnato la serata. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

POTENZA: Alastra; Novella, Riggio, Camigliano (10’pt Bura), Balzano; Maisto, Felippe (33’st Siatounis), De Marco (33’st Ghisolfi); Bruschi, Selleri, Petrungaro. A disp.: Cucchietti, Guiotto, Rovigo, Adjapong, Sciacca, Bachini, Ragone,, Bruschi, Anatriello, D’Auria, Rocchetti, Mazzeo, Santucci. All. De Giorgio CROTONE: Sala; Cocetta, Cargnelutti (1’st Maggio), Di Pasquale, Guerra; Calvano (1’st Sandri), Vinicius (28’st Gallo); Ricci (18’st Piovanello), Gomez, Zunno; Perlingieri (1’st Murano). A disp.: Merelli, Martino, Bruno, Vrenna, Marazzotti, Stronati. All. Longo

ARBITRO: Ursini di Pescara MARCATORI: 37’pt Bruschi (P) su rigore, 2’st Maisto (P), 6’st Murano (P), 42’st Selleri (P)

NOTE: ammoniti Ricci (C), De Giorgio (allenatore, P), Selleri (P), Di Pasquale (C), Petrungaro (P), Guerra (C), Maggio (C).

