Passi in avanti per il sottopasso di Taverna di Montalto Uffugo, Fillea Cgil: «Ora si completino i lavori»

l’opera

«Nei giorni scorsi, come Fillea Cgil, abbiamo denunciato pubblicamente lo stato di abbandono del sottopasso ferroviario in località Stazione a Taverna di Montalto Uffugo. L’opera, strategica per la comunità, è ferma da anni, con la situazione aggravata dalle difficoltà economiche dell’impresa aggiudicataria, Manelli Impresa SpA. Un importante passo in avanti è stato compiuto in queste ore a Roma, con la firma del verbale di esame congiunto tra le organizzazioni sindacali Nazionali, Manelli e la CMC Ravenna SpA». Lo afferma Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria. «CMC Ravenna SpA, un player di rilievo nel settore delle costruzioni, ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda della Manelli Costruzioni, della durata di 24 mesi, preludio a un possibile acquisto definitivo. Questa intesa è un risultato significativo, frutto del lavoro del sindacato e della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in tutti i cantieri d’Italia. Manelli era l’impresa incaricata della realizzazione del sottopasso, un’opera pubblica essenziale oggi incompiuta nel cuore dell’abitato di Taverna di Montalto Uffugo. Con il subentro di CMC Ravenna SpA, auspichiamo la rapida ripartenza di tutte le commesse aperte in Calabria, a partire proprio da quest’opera. A RFI, in qualità di Stazione Appaltante, chiediamo di assumersi pienamente la propria responsabilità e di garantire il completamento dell’intervento. I cittadini di Taverna di Montalto Uffugo attendono da troppo tempo. Non si può più rimandare».

