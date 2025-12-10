Rissa in un locale a Cosenza, uomo aggredito da tre giovani

l’aggressione

COSENZA Un grave episodio di violenza ha creato scompiglio all’interno del Mcdonald’s di Piazza Bilotti a Cosenza, riaccendendo l’allarme sicurezza in città. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la tensione è montata quando tre giovani di origine africana hanno iniziato a infastidire alcuni bambini presenti all’interno del locale. L’episodio ha richiamato l’attenzione di uno dei genitori, che una volta intervenuto, è diventato bersaglio del gruppo. L’aggressione ha innescato una violenta rissa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato immediatamente le procedure di identificazione dei soggetti coinvolti. L’episodio si aggiunge ad una serie di recenti atti violenti che stanno creando forte apprensione. (redazione@corrierecal.it)

