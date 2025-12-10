Voli di Natale anche oltre 430 euro, il 700% in più rispetto ad altri periodi

l’indagine all’antitrust

ROMA Indagine di Altroconsumo sui prezzi dei biglietti a/r per 24 destinazioni: viaggiare in Italia costa molto più che per l’estero durante le festività, con costi tanto più alti rispetto alla bassa stagione. Penalizzata la Sicilia (Milano-Catania), con i prezzi e gli aumenti maggiori. Una nota positiva, ma a metà: i prezzi natalizi calano rispetto al 2024 ma non per le Isole e con, in compenso, aumenti in bassa stagione. Ecco tutti i risultati dell’indagine (che Altroconsumo invierà all’Antitrust).

Sicilia e Calabria le più penalizzate

Quanto costa viaggiare in aereo per Natale e Capodanno? Cosa è successo ai prezzi rispetto all’anno scorso? E quanto possono lievitare i costi nelle festività per i tanti italiani che viaggiano in questo periodo? Se lo chiede Altroconsumo in questa nuova edizione della sua indagine, in cui abbiamo confrontato i costi dei voli a/r in partenza da Milano e Roma su 24 destinazioni, in periodi festivi e non, per un totale di 396 prezzi rilevati.

Volare durante le vacanze natalizie non solo è un salasso ma gli aumenti, rispetto alla bassa stagione, possono raggiungere livelli sproporzionati, in particolare per le destinazioni più “sensibili”, per i rientri in famiglia e per la mancanza di altri collegamenti comodi, come le isole e altre regioni del Sud.

La Sicilia è risultata la regione più penalizzata: registra i prezzi più alti (oltre 400 euro per un viaggio andata e ritorno) e le differenze maggiori rispetto alla bassa stagione (fino al 700%). Non vanno bene anche altre destinazioni, come la Calabria. E, in generale, viaggiare verso l’estero a Natale costa molto meno che viaggiare in Italia. La buona notizia è che durante le festività i prezzi calano un po’ rispetto all’anno scorso (anche se non per le Isole) ma, in compenso, aumentano molto i prezzi in bassa stagione.

Altroconsumo si è chiesto anche quanto potrebbe risparmiare una famiglia viaggiando in altri periodi come il Carnevale e quali differenze ci sono rispetto ai treni (che ormai possono arrivare a costare quanto un aereo): sono stati considerati i primi cinque voli più economici per ogni tratta, individuati tramite il motore di ricerca Skyscanner e poi calcolato la media per ogni tratta. I prezzi sono stati rilevati a novembre 2025.

Un viaggio aereo a/r per le vacanze di Natale (dal 20 dicembre al 2 gennaio) costava in media 199 euro nelle destinazioni italiane ed estere dell’indagine: si sta parlando di una media però, chiarisce l’associazione. Perché – spiega – nelle singole tratte abbiamo cifre anche molto più elevate (e c’è da tener presente che i prezzi rilevati sono anche un po’ sottostimati perché non sempre Skyscanner fa vedere prezzi che includono tutti i costi extra di un volo, come i bagagli).



