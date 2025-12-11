Catanzaro, il Piccolo Principe emoziona il Teatro Comunale

in cartellone

CATANZARO Come una stella caduta sul palcoscenico, il “Piccolo Principe” è approdato al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, trasformando la serata di sabato 6 dicembre in un viaggio intimo e luminoso. Lo spettacolo ha ricreato quel territorio raro e delicato in cui l’immaginazione sfiora la memoria, e in cui ciascun spettatore è tornato, per un momento, a guardare il mondo con la meraviglia di un bambino. La nuova produzione del Teatro Incanto, firmata da Francesco Passafaro, ha trasformato la sala in un universo sospeso, vibrante di poesia, emozioni e sguardi incantati. Fin dall’ingresso in platea era evidente che la messinscena avrebbe condotto gli spettatori oltre la narrazione tradizionale. Luci morbide, toni cromatici leggeri e una scenografia essenziale ma evocativa hanno introdotto un’atmosfera che preparava a un’esperienza immersiva. Il pubblico dei più piccoli ha seguito ogni passaggio con meraviglia, mentre gli adulti hanno riscoperto, quasi con stupore, quella sensibilità che spesso si perde nel frastuono quotidiano. La regia di Passafaro ha privilegiato un linguaggio visivo e ritmico che restituisce la delicatezza del testo originale, lasciando spazio al non detto, ai silenzi, alle pause che permettono alle parole di sedimentare. La figura della rosa, la volpe, i pianeti incontrati lungo il cammino: ogni elemento è stato trattato come un simbolo vivo, non semplice decorazione, ma parte integrante del percorso emotivo del protagonista. La risposta del pubblico è stata calorosa e partecipe. Molti bambini hanno commentato a voce alta alcune scene, lasciandosi sorprendere senza timore; molti adulti, invece, hanno accolto con un sorriso nostalgico i momenti più iconici del racconto. La stagione Teatro Kids, che già aveva inaugurato con successo grazie ad Alice nel Paese delle Meraviglie, conferma così la sua capacità di creare un dialogo intergenerazionale e di avvicinare le famiglie al teatro con proposte di qualità. «Ogni volta che una storia riesce a unire adulti e bambini nella stessa emozione, il teatro compie la sua funzione più profonda – ha dichiarato Francesco Passafaro al termine dello spettacolo -. Il Piccolo Principe accompagna la nostra crescita da sempre e continua a ricordarci ciò che conta davvero. Portarlo in scena è un invito a riconoscere di nuovo lo stupore che abita le cose semplici». In scena i ragazzi del laboratorio teatrale TeatroLAB 2 ore Fuori dal mondo autori e interpreti di una performance che ha unito freschezza, disciplina e immaginazione: Umberto Aragona, Giuseppe Palmerino, Andrea Chirillo, Gregorio Condito, Emanuele Russo, Paolo Spagnolo, Sofia Caruso, Damiana Grande, Roberta Grassi, Giorgia Raffaele, Francesca Marullo, Alessandra Colosimo, Lorenzo Scalise, Arianna Goddi, Claudia Dolce, Carola Cardinale, Cristina Cardinale, Sara Farrelli, Aurora Procopio, Sara Mazzuca, Aisha Olivadoti. (Foto: Fotovideando)



