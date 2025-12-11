Cosenza, “Il dono che unisce: evento di comunità per adulti e bambini”

l’iniziativa

“Il dono che unisce: evento di comunità per adulti e bambini”. Un momento speciale per genitori e bambini organizzato dall’associazione Mammachemamme di Cosenza. “Mammachemamme”, associazione di promozione sociale, impegnata da anni nel sostegno alle donne, mamme e della genitorialità, organizza un evento unico e ricco di iniziative pensate per le diverse fasi del percorso di crescita familiare. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre 2025 a Cosenza, presso Ri-Formap Piazza Riforma, 6 dove si terranno una serie di laboratori che uniscono il benessere fisico e creativo in un ambiente di supporto e condivisione. Alle ore 15.30 si partirà con il laboratorio di consapevolezza corporea di Audrey Magali Chesseboeuf “Il corpo, un dono inestimabile”, che darà ai partecipanti la possibilità di concedersi uno spazio/tempo per connettersi con il proprio corpo ed ampliare, attraverso sensazioni fisiche e movimento, la consapevolezza di ciò che ci offre e di come ci permette di interagire con il mondo. Alle ore 17.00 seguiranno tre diversi laboratori, dedicati alle donne, alle mamme e papà e ai bimbi, quelli dai 3 ai 6 anni e quelli di cielo: Il laboratorio Gama ParoleinConTatto, “Il nostro Natale: storie di doni che parlano d’amore”, uno spazio di supporto e ascolto per genitori che hanno vissuto la perdita di un bambino o bambina prima della nascita o subito dopo, offrendo un luogo di condivisione e sostegno emotivo; Il laboratorio adulti e bambini (3-6 anni), “Le favole dei caldomorbidi: narrazione e creazione per genitori e bambini”, un’opportunità per genitori e figli di sperimentare insieme attività ludiche e creative, rafforzando il legame affettivo attraverso il gioco; Il cerchio di neo genitori “Nuovi inizi: confronto tra neo genitori”, un incontro per favorire il confronto, l’ascolto e il supporto reciproco in un momento tanto emozionante quanto impegnativo. L’obiettivo di questo evento è promuovere la consapevolezza, la crescita e la cura di sé, offrendo anche momenti di riflessione, ascolto e sostegno. Ogni laboratorio è pensato per essere uno spazio sicuro e inclusivo, dove potersi fermare e dedicarsi del tempo prezioso. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una whatsapp al numero 339/6658959. Le volontarie e i volontari di Mammechemamme vi aspettano!