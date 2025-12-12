Vibo, eletto il nuovo Consiglio provinciale – NOMI

lo scrutinio

VIBO VALENTIA Si è concluso verso le 21 lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. Urne chiuse alle 19 per una tornata elettorale atipica segnata dalla rinuncia alla partecipazione del centrodestra, in protesta contro il Presidente Corrado L’Andolina, più volte invitato invano a dimettersi. Solo due liste le liste in campo: quella unitaria del centrosinistra “Progressisti e riformisti per il vibonese” e “Provincia e Territorio” presentata dall’Udc, unico partito a disallinearsi nella fazione opposta, insieme a candidati indipendenti. Alle votazioni ha partecipato il 68% degli aventi diritto. Assenti allo scrutinio, come prevedibile, i rappresentanti del centrodestra, mentre presenti, oltre al presidente L’Andolina, i vertici provinciali del M5S, per i dem la segretaria provinciale Teresa Esposito e il consigliere regionale Ernesto Alecci. Al termine del calcolo del voto ponderato, sono stati eletti i 10 consiglieri che affiancheranno L’Andolina. Per la lista Provincia e Territorio eletto solamente Franco Barbalace, consigliere comunale di Spilinga. Sono 9, invece, i seggi che spettano al centrosinistra: Carmine Mangiardi, consigliere comunale di Sorianello, Nico Console, consigliere comunale di Vibo Valentia, Antonio Carchedi, consigliere comunale di Filadelfia, Maria Angela Calzone, consigliera comunale di Jonadi, Antonino Schinella, sindaco di Arena, Vincenzo La Caria, consigliere comunale di Vazzano, Angela Ilenia Tulino, consigliere comunale di Mileto, Maria Trapani, consigliere comunale di Vibo Valentia, Sergio Barbuto, consigliere comunale di Vibo Valentia. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato