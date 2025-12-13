Cosenza, a Trapani una sfida delicata tra emergenze e silenzi – PROBABILI FORMAZIONI

oggi alle 14.30

COSENZA Il Cosenza oggi alle 14:30 affronta una trasferta che pesa come un bivio nella stagione. Al “Provinciale” di Trapani i rossoblù cercano continuità dopo la vittoria di misura sul Picerno.

La società ieri ha optato per evitare la consueta conferenza pre-gara dell’allenatore. Una scelta che appare direttamente collegata alle parole pronunciate da Buscè nel post-partita con il Picerno, quando aveva definito la squadra «mentalmente cotta» e il lavoro «logorante», sottolineando i «problemi veri di organico». Frasi che hanno irrigidito la piazza, alimentando ulteriori fratture in un ambiente già segnato da un rapporto complicato tra tifoseria e proprietà.

Emergenza organico: Mazzocchi non c’è

Le difficoltà sul fronte rosa rimangono immutate. Il Cosenza continua a pagare dazio soprattutto sulla fascia destra di difesa, dove la coperta è corta dopo l’infortunio grave di Cimino. A questo si aggiungono affaticamento diffuso e diversi acciacchi fisici, conseguenza di una rosa che sta tirando la carretta senza reali possibilità di turnover. Destano particolare preoccupazione le condizioni di Simone Mazzocchi, costretto a lasciare il campo anche contro il Picerno per un problema alla spalla. Per la partita di oggi non è stato convocato e probabilmente resterà fermo a lungo. Ieri l’attaccante è stato sottoposto ad alcune visite specialistiche a Sassuolo. Dall’esito di questi esami si capirà se il calciatore dovrà essere sottoposto o meno a intervento chirurgico. Al suo posto, contro il Trapani, potrebbe partire Beretta, con il giovane Achour, protagonista della vittoria di domenica scorsa, pronto a subentrare a gara in corso.

Nonostante il momento turbolento, come sempre accade nelle trasferte, i sostenitori rossoblù saranno presenti sugli spalti trapanesi per spingere la squadra. Il Cosenza non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalla vetta: il mercato di gennaio si avvicina e saranno necessari rinforzi che portino freschezza e qualità a una rosa fin qui messa a dura prova.

Trapani, tra penalizzazione e caos societario

Sul fronte opposto c’è un Trapani che, nonostante gli 8 punti di penalizzazione, sta disputando un campionato di alto livello. Senza il -8, i siciliani avrebbero 30 punti e si troverebbero a ridosso delle prime posizioni. Un avversario solido, dunque, al netto delle turbolenze societarie che stanno caratterizzando gli ultimi giorni.

Ieri il club ha reso noto che il presidente Antonini ha versato quasi un milione di euro per coprire i pagamenti in scadenza il 16 dicembre 2025, sottolineando però l’isolamento del progetto calcistico sul territorio, tra scarse presenze allo stadio, contestazioni e un sostegno imprenditoriale praticamente inesistente. Lo stesso Antonini terrà a breve una conferenza stampa per chiarire la situazione e rilanciare un percorso che, come ribadito, non può essere sostenuto da un solo uomo. (f.v.)

Le probabili formazioni

TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Ciotti, Negro, Motoc, Giron; Marcolini, Celeghin, Carriero; Ciuferri; Vázquez, Grandolfo. All.: Aronica.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Beretta. All.: Buscè.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato