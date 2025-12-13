Cosenza, solo un pari a Trapani: l’ex Canotto risponde a Beretta

un punto per i lupi

TRAPANI Il Cosenza non riesce a conquistare alla vittoria e si accontenta di un pareggio a Trapani, che rischia di compromettere ulteriormente le sue speranze di riagganciare la capolista Catania. Finisce 1-1 al “Provinciale” una partita che ha visto i rossoblù lottare fino all’ultimo contro una squadra molto forte, ma che li lascia con l’amaro in bocca, visto che il Catania, impegnato domani contro il Potenza, potrebbe allungare ulteriormente in classifica.

Il Cosenza è arrivato in Sicilia con diverse assenze importanti. Oltre al difensore Cimino, infortunato da tempo, mister Buscè in attacco ha dovuto fare a meno anche del titolarissimo Mazzocchi, fermo per un problema alla spalla. Nonostante le difficoltà, i rossoblù sono partiti abbastanza bene, cercando di prendere le misure a una squadra come il Trapani, che pur non trovandosi in un periodo brillante, ha sempre dimostrato di avere qualità e carattere.

Il match si sblocca al 20’, quando Kouan, dopo un’ottima discesa, serve Beretta che non sbaglia, fulminando Galeotti con un gran destro rasoterra. Il Cosenza sembra in controllo, con il Trapani che fatica a rispondere. Ma i granata non ci stanno e riescono a reagire. Al 43′, infatti, l’ex Canotto firma un gol straordinario: stop di tacco, dribbling secco su Dametto e tiro a incrociare che non lascia scampo a Vettorel, riportando il punteggio in parità.

Nel secondo tempo, il Trapani prova a spingere per cercare il sorpasso, ma il Cosenza regge bene in difesa, con Vettorel che si esibisce in alcune parate decisive. Un episodio controverso accende la partita: Pirrello scalcia Florenzi a palla lontana e, dopo un lungo check, l’arbitro decide di non espellere il difensore, ma di limitarsi a un giallo.

Il Cosenza ha anche la possibilità di portarsi in vantaggio di nuovo. Langella si fa pericoloso su un inserimento in area, ma Galeotti è bravo a fermare l’azione. A quel punto, il Trapani si fa nuovamente minaccioso con una conclusione dalla lunga distanza di La Sorsa, ma la palla finisce di poco fuori.

Nel finale, entrambe le squadre spingono per cercare la vittoria. Il Trapani tenta il tutto per tutto, ma la difesa del Cosenza tiene bene, con l’ultimo assalto che non porta a nulla. Il triplice fischio sancisce l’1-1, un pareggio che lascia il Cosenza con qualche rimpianto, soprattutto alla luce della posizione in classifica. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

TRAPANI (4-3-3): Galeotti 6, Ciotti 6, Motoc 6, Pirrello 6, Giron 6, Marcolini 6 (13′ st Palmieri sv), Celeghin 6, Kirwan 6, Carriero 6.5, Canotto 6.5 (32′ st La Sorsa sv), Grandolfo 6 (32′ st Vazquez 6). In panchina: Ujkaj, Salamone, Ciuferri, Salines, Podrini, Nicoli, Benedetti, Negro. Allenatore: Aronica 6

COSENZA (4-3-3): Vettorel 6, Cannavò 6.5, Dametto 6, Caporale 6, Ferrara 6, Florenzi 6, Langella 6, Kouan 6.5, Ricciardi 6, Beretta 6.5 (42′ st Achour), Garritano 6 (32′ st Contiliano). In panchina: Pompei, Falbo, Barone, Contiero, Dalle Mura, D’Orazio, Ragone, Rocco, Mazzulla. Allenatore: Buscè 6

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta 5

RETI: 20′ pt Beretta, 43′ pt Canotto

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 3 mila circa, di cui un centinaio di Cosenza. Ammoniti: Langella, Marcolini, Pirrello, Dametto, Canotto. Angoli 6-3. Recupero: 4′; 6′.

Foto Fc Trapani 1905

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato