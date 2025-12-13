Cosenza, strisce blu gratis per i veicoli elettrici fino al 2026

il provvedimento

COSENZA A Cosenza i parcheggi sulle strisce blu per i veicoli esclusivamente elettrici saranno gratuiti, per i residenti nella provincia, fino al 2026. Lo ha stabilito una delibera, presentata dall’assessore alla Mobilità Damiano Covelli, approvata dalla giunta municipale presieduta dal sindaco Franz Caruso. La misura sarà valida previo versamento di 35 euro per coprire le spese amministrative e ottenere la “parking card”, utilizzabile su tutte le aree di sosta delimitate dalle strisce blu. «Si tratta di un provvedimento utile a dare nuovo impulso alla mobilità sostenibile – afferma Caruso – perché amplia il sostegno alle forme di trasporto a basso impatto ambientale e incoraggia l’uso dei veicoli elettrici. Tra i nostri obiettivi strategici rientra senza dubbio la promozione di una mobilità più rispettosa dell’ambiente, fondamentale per migliorare la qualità dell’aria, la salute pubblica e la vivibilità della città». Il sindaco sottolinea inoltre come il provvedimento contribuisca a rendere Cosenza più attrattiva dal punto di vista turistico e commerciale. «Da capoluogo di provincia – prosegue – è nostro compito offrire agevolazioni anche ai residenti dei Comuni limitrofi, consentendo loro di usufruire della parking card e di muoversi agevolmente sul territorio comunale». «Questa misura – conclude – va nella direzione della riqualificazione dell’area urbana centrale, del miglioramento dei servizi e della promozione di spostamenti con mezzi ecologici, in coerenza con le politiche green che stiamo portando avanti».

