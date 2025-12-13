Skip to main content

l’intimidazione

Minacce alla sindaca di Crosia Maria Teresa Aiello, la solidarietà del Pd

Madeo, Irto e Lettieri parlano di un gesto vile e meschino che ferisce non solo la persona ma anche le istituzioni e l’intera comunità

Pubblicato il: 13/12/2025 – 13:27
CATANZARO La consigliera regionale del Pd Rosellina Madeo, il segretario regionale del partito, Nicola Irto, e il segretario provinciale di Cosenza, Matteo Lettieri, in una nota, esprimono, «massima vicinanza» alla sindaca di Crosia, Maria Teresa Aiello, «per le minacce e le intimidazioni pervenute – si legge – in modo vile e anonimo attraverso una missiva non firmata. Un gesto meschino da condannare e stigmatizzare con fermezza che non solo ha lasciato basita tutta la comunità e il territorio, ma che si configura come un palese attacco alla democrazia e alla libertà. La nostra sindaca ha detto chiaramente che continuerà nel suo impegno istituzionale senza farsi condizionare, ma è comprensibile – continua la nota – come queste azioni contro la persona possano erodere in primis la serenità di chi le subisce e in seconda battuta costituiscano una profonda ferita alle istituzioni. Ribadiamo la più ferma condanna verso l’accaduto e la piena solidarietà a Maria Teresa Aiello. Fatti del genere – conclude il Ps – sono episodi isolati che pertanto vanno stigmatizzati ed enucleati, come del resto qualunque tipo di violenza che mina la persona e con essa la comunità tutta».

