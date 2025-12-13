Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la polemica

«Sulla Vigilanza calpestate le regole democratiche, i controllori diventano i controllati»

Bruno (Tridico Presidente) contro la maggioranza di centrodestra

Pubblicato il: 13/12/2025 – 14:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Sulla Vigilanza calpestate le regole democratiche, i controllori diventano i controllati»

CATANZARO “Il clima di correttezza istituzionale e di rispetto delle regole, richiamato solennemente all’esordio della legislatura regionale, sembra già archiviato. A poche settimane dall’avvio dei lavori consiliari emerge con chiarezza una gestione del potere improntata più alla logica dell’occupazione degli spazi che a quella delle garanzie democratiche. La scelta di sottrarre alla minoranza la presidenza della Commissione di vigilanza rappresenta uno strappo grave rispetto a una prassi consolidata, che non è una semplice consuetudine ma uno strumento essenziale di equilibrio tra maggioranza e opposizione”. È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di “Tridico Presidente”. “In questo modo si altera il ruolo stesso della Commissione, snaturandone la funzione: chi dovrebbe esercitare controllo e trasparenza sugli atti della Regione finisce per coincidere con chi quegli atti li produce e li gestisce – afferma ancora Bruno –. Siamo di fronte a una vera e propria bulimia di potere, che non conosce limiti e che calpesta le regole democratiche pur di mantenere tutto sotto controllo. La Commissione di vigilanza viene ridotta a merce di scambio, utilizzata per regolare rapporti interni alla maggioranza, placare tensioni e soddisfare equilibri politici che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico”. “Il rimpallo di responsabilità tra le forze di maggioranza e i pretesti addotti per giustificare questa scelta appaiono deboli e poco credibili. Dai confronti istituzionali avuti nelle ultime ore era emersa la convinzione che esistesse un’intesa chiara e condivisa; constatare oggi il contrario conferma l’assenza di una reale volontà di rispettare gli impegni assunti – conclude Enzo Bruno –. Quando le regole vengono piegate alle convenienze del momento e i controllori diventano i controllati, non è solo l’opposizione a essere penalizzata, ma l’intero sistema democratico regionale. Per questo auspichiamo un immediato ripensamento e un ritorno a criteri di correttezza istituzionale, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni che garantiscono trasparenza, equilibrio e credibilità alle istituzioni”.

 Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Bruno
commissioni
CONSIGLIO REGIONALE
ENZO BRUNO
Politica
Regione Calabria
vigilanza
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x