il sisma
Terremoto nel Reggino: scossa di magnitudo 2.5
Nel pomeriggio di oggi, alle 14:19, un sisma è stato avvertito a pochi chilometri da Cardeto, con epicentro a 15 km di profondità
Pubblicato il: 13/12/2025 – 16:04
REGGIO CALABRIA Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto 4 chilometri a nord ovest da Cardeto (Reggio Calabria), oggi pomeriggio, alle 14:19. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 chilometri dalla Sala Sismica Ingv-Roma.
