Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sisma

Terremoto nel Reggino: scossa di magnitudo 2.5

Nel pomeriggio di oggi, alle 14:19, un sisma è stato avvertito a pochi chilometri da Cardeto, con epicentro a 15 km di profondità

Pubblicato il: 13/12/2025 – 16:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Terremoto nel Reggino: scossa di magnitudo 2.5

REGGIO CALABRIA Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto 4 chilometri a nord ovest da Cardeto (Reggio Calabria), oggi pomeriggio, alle 14:19. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 chilometri dalla Sala Sismica Ingv-Roma.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Importanti
scossa di terremoto nel reggino
TERREMOTO CALABRIA
terremoto cardeto
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x