Il Consiglio regionale verso lo sprint di fine anno. All’orizzonte Bilancio e Commissioni

l’agenda politica

LAMEZIA TERME Una settimana intensa attende la politica calabrese. Bilancio e Commissioni – presidenze e il nuovo assetto – sono i dossier sul tavolo della Conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale convocata domani per calendarizzare la prossima seduta dell’aula, seduta che indicativamente potrebbe tenersi giovedì 18 dicembre proprio sui due ordini del giorno.

Il Bilancio

Per quanto riguarda il Bilancio di previsione, per la maggioranza di centrodestra a guida Roberto Occhiuto nessun problema di fondo. L’obiettivo di completare la sessione di bilancio entro la fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio è praticamente raggiunto, ci sarà solo da portare a casa in Consiglio regionale il via libero definitivo a una manovra da 7,4 miliardi complessivi, in gran parte assorbiti dalla sanità. Il solito bilancio improntato alla prudenza e alla salvaguardia degli equilibri contabili, “ingessato” dai vincoli del livello centrale, con una parte di risorse libere sempre esigua (oltre 800 milioni, l’11% della manovra).

Le Commissioni

Dossier un po’ più complicato è quello delle Commissioni, in particolare delle presidenze delle Commissioni, al centro di non facili trattative nel centrodestra. Nella precedente Capigruppo la maggioranza ha comunicato alla minoranza di volersi “tenere” anche la Vigilanza, infrangendo una prassi spesso rispettata e suscitando le ire dell’opposizione di centrosinistra. La “forzatura” – riferiscono i bene informati – sarebbe stata dettata dalla necessità per il centrodestra di trovare la quadra sulla distribuzione delle caselle, quadra che ancora non sarebbe stata completamente raggiunta (si dice che FdI abbia rivendicato due presidenze “pesanti” ma questo avrebbe creato qualche frizione con gli alleati, Fi in primo luogo). Uno schema di massima assegna 4 caselle al pattuglione Forza Italia-Occhiuto Presidente, 2 a Fratelli d’Italia, una a Lega e una a Noi Moderati, ma non manca chi sostiene che in realtà alla fine lo schema potrebbe essere un altro (a esempio, 5 Fi-Op e una ciascuno ai tre alleati). Tra i “papabili”, Filippo Pietropaolo (FdI) potrebbe guidare la Commissione Bilancio, Sergio Ferrari (Forza Italia) la Sanità, Orlandino Greco (Lega) l’Ambiente, Rosaria Succurro (Op) la “nuova” Istruzione e Cultura (sarebbe la Commissione che nascerà con la modifica del Regolamento che ricondurrà le Riforme nelle competenze della prima Commissione). Oggi comunque potrebbe emergere qualche altra indicazione dalla Capigruppo. Tutto comunque porta a ritenere che la prossima seduta del Consiglio regionale si occuperà di Bilancio e Commissioni, come del resto avvenne all’inizio della passata legislatura. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato