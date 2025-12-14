Truffa una ditta di Soriano Calabro: il Questore gli notifica il “foglio di via”

il provvedimento

VIBO VALENTIA Vittima della truffa una ditta di Soriano Calabro, nel Vibonese, tratta in inganno da un soggetto 57enne, che ritirava merce per un valore circa 7mila euro simulando con raggiri un pagamento mai avvenuto. A seguito di approfondimenti investigativi personale del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno (VV) l’autore del raggiro, pluripregiudicato con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, veniva deferito all’A.G..

Ora a suo carico il Questore di Vibo Valentia ha emesso un provvedimento di Foglio di Via che gli prescrive di non far ritorno nel comune di Soriano Calabro per la durata di 3 anni pena la sanzione prevista dall’art. 76 del D.Lgs. 159/2011 che prevede la reclusione da 6 a 18 mesi e la multa fino a 10.000 euro. Infine, nella medesima giornata, ulteriore “Foglio di Via” è stato emesso su segnalazione dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno nei confronti di un soggetto pluripregiudicato 44enne, colto dai militari nel comune di Monterosso Calabro ad effettuare abusivamente la raccolta e trasporto di rifiuti.

