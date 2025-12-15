Furto all’impianto Sorical di Gallico Marina: disservizi idrici a Reggio Calabria

disagi ad Archi e Arghillà

REGGIO CALABRIA Nella notte scorsa ignoti hanno compiuto un grave furto presso l’impianto Sorical di Gallico Marina, causando l’interruzione del servizio idrico in diversi quartieri della città, tra cui Catona, Pentimele, Santa Caterina, Archi e Gallico.

Secondo le prime ricostruzioni, la banda – presumibilmente specializzata nel furto di cavi in rame – si è introdotta nell’impianto intorno alle ore 2:00, forzando la porta d’ingresso e asportando tutti i cavi di alimentazione degli impianti e dei sistemi di telecontrollo, provocando ingenti danni alle infrastrutture.

Il personale Sorical, una volta accertato l’accaduto, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, giunte sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini del caso.

Tecnici specializzati Sorical sono attualmente impegnati nella quantificazione dei danni e nelle operazioni di ripristino del servizio idrico, che – salvo imprevisti – dovrebbe avvenire presumibilmente in tarda serata. I maggiori disservizi, con totale assenza di acqua, si registrano nei quartieri di Archi e Arghillà.

È stato attivato il piano di emergenza con il servizio di autobotti. Gli utenti sprovvisti di riserve idriche e che necessitano del riempimento dei serbatoi delle autoclavi sono invitati a munirsi del codice utente e a contattare il numero verde di pronto intervento 800.069.129. Sorical si scusa per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per il rapido ripristino del servizio.