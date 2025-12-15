Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:05
tutela della salute

Sicurezza alimentare, i carabinieri sequestrano 150 kg di alimenti nel Catanzarese

Controlli nei mercati e negli esercizi commerciali tra Soverato, Soveria Mannelli e Cropani: prodotti in vendita senza la necessaria tracciabilità

Pubblicato il: 15/12/2025 – 8:35
Sicurezza alimentare, i carabinieri sequestrano 150 kg di alimenti nel Catanzarese

CATANZARO I carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, insieme ai reparti speciali del NAS e del NIL, hanno passato al setaccio il territorio provinciale per garantire la sicurezza alimentare. Nel corso dei numerosi controlli, in tre casi, sono state riscontrate gravi irregolarità. La prima a Soverato, dove al mercato settimanale, un controllo tecnico con la partecipazione dell’ASP di Catanzaro ha portato alla scoperta di 40 chili di prodotti alimentari vari e di 30 litri di olio d’oliva privi della necessaria tracciabilità. Tutto è stato immediatamente sequestrato e al responsabile è stata comminata una sanzione da 11.000 euro. La seconda a Soveria Mannelli, dove in un supermercato locale, il NAS di Catanzaro ha individuato 82 chili di insaccati e formaggi senza alcuna indicazione di rintracciabilità. Anche in questo caso, la merce e’ stata sequestrata. La terza a Cropani, dove i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, con il prezioso contributo del NAS e del NIL, hanno individuato un supermercato con diverse carenze igienico sanitarie in materia di tracciabilità, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, nonché accertato l’impiego di un lavoratore irregolare. Sequestrati oltre 9 chili di alimenti e sanzione amministrativa di 10mila euro irrogata al titolare. L’obiettivo è chiaro e rientra nella strategia di tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare: un impegno costante dei carabinieri per garantire che sulle tavole dei cittadini arrivino prodotti sicuri e conformi alle norme. Un’azione decisa, che dimostra come la vigilanza non conosca tregua e come la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per difendere i consumatori e mantenere alta la qualità dei prodotti in circolazione.

