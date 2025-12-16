Catanzaro in volo. A Bari il passato torna in scena: Vivarini sfida i giallorossi

casa giallorossa

CATANZARO Dopo aver infilato tre vittorie consecutive in campionato, il Catanzaro si prepara a una nuova prova di maturità. Venerdì sera, al San Nicola di Bari, i giallorossi andranno a caccia del “poker” per dare continuità a un momento estremamente positivo, che certifica la crescita della squadra sotto il profilo del gioco e della personalità. La trasferta pugliese non sarà una gara come le altre. Sulla panchina del Bari siede infatti Vincenzo Vivarini, un nome che a Catanzaro evoca ricordi indelebili. L’allenatore abruzzese è stato l’artefice di una stagione storica, culminata con la promozione in serie B e arricchita, l’anno successivo, da un cammino straordinario che ha portato i giallorossi a sfiorare il salto in Serie A. Vivarini è tornato in panchina dopo aver rilevato Fabio Caserta, altro ex recente del mondo giallorosso, esonerato tre settimane fa. L’impatto del nuovo corso a Bari è stato finora interlocutorio: una sconfitta netta contro l’Empoli e due pareggi che raccontano di una squadra ancora in cerca di equilibrio e identità. Tra i tanti incroci di questa sfida spicca anche quello con i ds Polito (ex Bari) e Magalini, altro volto noto che rende il match ancora più carico di significati. Il Catanzaro di Aquilani, dal canto suo, arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia. Le ultime prestazioni hanno mostrato una squadra compatta, ambiziosa e sempre più consapevole dei propri mezzi, pronta a misurarsi senza timori su un palcoscenico complicato come il “San Nicola”. Intanto, sul fronte organizzativo, la Questura ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. I tagliandi per Bari-Catanzaro di venerdì 19 dicembre sono disponibili da oggi, martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10, sia presso i punti vendita del circuito TicketOne sia online sul sito ufficiale sscbari.ticketone.it. La vendita resterà aperta fino alle ore 19 del giorno precedente la gara. Restano in vigore alcune restrizioni: i residenti nella provincia della squadra ospitata potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti, a loro dedicato, mentre è vietata la vendita dei tagliandi dei settori locali agli stessi residenti, senza eccezioni legate alla tessera Ssc Bari Fan Card. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato