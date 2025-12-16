Catanzaro in volo. A Bari il passato torna in scena: Vivarini sfida i giallorossi
Tre vittorie di fila hanno rilanciato la squadra di Aquilani, ora attesa da una prova di maturità in Puglia
CATANZARO Dopo aver infilato tre vittorie consecutive in campionato, il Catanzaro si prepara a una nuova prova di maturità. Venerdì sera, al San Nicola di Bari, i giallorossi andranno a caccia del “poker” per dare continuità a un momento estremamente positivo, che certifica la crescita della squadra sotto il profilo del gioco e della personalità. La trasferta pugliese non sarà una gara come le altre. Sulla panchina del Bari siede infatti Vincenzo Vivarini, un nome che a Catanzaro evoca ricordi indelebili. L’allenatore abruzzese è stato l’artefice di una stagione storica, culminata con la promozione in serie B e arricchita, l’anno successivo, da un cammino straordinario che ha portato i giallorossi a sfiorare il salto in Serie A. Vivarini è tornato in panchina dopo aver rilevato Fabio Caserta, altro ex recente del mondo giallorosso, esonerato tre settimane fa. L’impatto del nuovo corso a Bari è stato finora interlocutorio: una sconfitta netta contro l’Empoli e due pareggi che raccontano di una squadra ancora in cerca di equilibrio e identità. Tra i tanti incroci di questa sfida spicca anche quello con i ds Polito (ex Bari) e Magalini, altro volto noto che rende il match ancora più carico di significati. Il Catanzaro di Aquilani, dal canto suo, arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia. Le ultime prestazioni hanno mostrato una squadra compatta, ambiziosa e sempre più consapevole dei propri mezzi, pronta a misurarsi senza timori su un palcoscenico complicato come il “San Nicola”. Intanto, sul fronte organizzativo, la Questura ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. I tagliandi per Bari-Catanzaro di venerdì 19 dicembre sono disponibili da oggi, martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10, sia presso i punti vendita del circuito TicketOne sia online sul sito ufficiale sscbari.ticketone.it. La vendita resterà aperta fino alle ore 19 del giorno precedente la gara. Restano in vigore alcune restrizioni: i residenti nella provincia della squadra ospitata potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti, a loro dedicato, mentre è vietata la vendita dei tagliandi dei settori locali agli stessi residenti, senza eccezioni legate alla tessera Ssc Bari Fan Card. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato