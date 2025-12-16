Indennità, vitalizi, personale. Ecco quanto ci costerà il Consiglio regionale nel 2026

il documento

REGGIO CALABRIA Per gli stipendi dei consiglieri regionali 2,8 milioni e circa 8 milioni per i vitalizi agli ex consiglieri regionali. Sono queste alcune delle voci più significative del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per il 2026-28: il documento contabile è stato approvato dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella nei giorni scorsi e sarà all’esame del Consiglio regionale prima della pausa per le festività di Natale. Dal Bilancio emerge che per il funzionamento del Consiglio regionale è stato chiesto uno stanziamento di complessivi 57,5 milioni alla Giunta, di questi la gran parte è assorbita dalle spese per il personale di Palazzo Campanella (poco più di 25 milioni per il 2026). Nel complesso, le altre voci di spesa per il 2026 confermano più o meno il trend – e le cifre – dello scorso anno. Ovviamente, di particolare interesse i “costi della politica”: qui per il 2026 si prevede una spesa di 2,8 milioni per le indennità (in pratica gli stipendi, nel 2025 la spesa era di 2,3 milioni) e i rimborsi per i consiglieri regionali a cui vanno aggiunti oltre 2,88 milioni per le spese per l’esercizio del mandato, oltre 340mila euro per gli assessori esterni, oltre 400mila euro di contributo per “noleggio auto ed esercizio di autovettura per lo svolgimento delle funzioni”, 250mila euro di trattamento di fine mandato, oltre 38mila euro per l’assicurazione dei consiglieri contro gli infortuni. Capitolo vitalizi: per il 2026 il Bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede una spesa di 7,9 milioni, e poi prevede una spesa di 1,6 milioni per la reversibilità. Quanto al funzionamento dei gruppi del Consiglio regionale, sono previsti oltre 1,1 milioni per il solo personale. Per quanto riguarda il Difensore civico e i vari Garanti regionali, per ognuno di loro è prevista una indennità di oltre 15mila euro all’anno (vanno poi aggiunte le spese di funzionamento dei relativi uffici, che variano da 50mila euro a 15mila euro). Una delle voci più pesanti riguarda le “strutture speciali”: qui secondo quanto emerge dal documento contabile si può notare che solo per il personale esterno assegnato presso le strutture speciali si prevede per il 2026 una spesa di 3,7 milioni. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato