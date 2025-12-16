Multa a Pittarello del Catanzaro per comportamento irregolare

giudice sportivo

ROMA Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla 16esima giornata del campionato di Serie B, con diverse sanzioni che hanno coinvolto club, calciatori e allenatori. Sul fronte delle società, il Monza è stato punito con una multa di 3.000 euro. Capitolo giocatori: sono nove gli atleti fermati per un turno. Dovranno scontare la squalifica Pacheco dello Spezia, Tronchin del Südtirol, Correia della Juve Stabia, Di Mario della Virtus Entella, Harder del Padova, Marras e Papetti della Reggiana, Perez del Venezia e Tonoli del Modena. Sono invece scattate sanzioni economiche per alcuni episodi di comportamento antisportivo. Pittarello del Catanzaro, Shpendi dell’Empoli e Massolin del Modena hanno ricevuto un’ammonizione accompagnata da una multa di 1.500 euro ciascuno per aver simulato un fallo all’interno dell’area di rigore avversaria. Per quanto riguarda le panchine, il provvedimento più severo riguarda Giorgio Gorgone del Pescara, fermato per due giornate e multato di 3.000 euro. Una giornata di stop anche per Michele Mignani, allenatore del Cesena.

