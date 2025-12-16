Skip to main content

la misura cautelare

Un 31enne agli arresti domiciliari nel Crotonese per atti persecutori

L’uomo è indagato per violenza privata, atti persecutori e revenge porn, commessi contro una donna romana di 32 anni

Pubblicato il: 16/12/2025 – 8:28
CROTONE I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nel Crotonese, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Il provvedimento riguarda un uomo di 31 anni, indagato per i reati di violenza privata, atti persecutori e revenge porn, che sarebbero stati commessi nel corso dell’ultimo anno in danno di una donna romana di 32 anni, e scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta nella Capitale, che ha consentito di delineare il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento restrittivo.
L’indagato, una volta tratto in arresto ed espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.
L’operazione si inserisce nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto dei reati riconducibili alla violenza di genere, con particolare attenzione alla tutela delle vittime e all’interruzione tempestiva di condotte potenzialmente pericolose.

